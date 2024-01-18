Таможенники рассказали о скоплении фур на границе с Литвой

Калининградские таможенники заявили о медленной работе литовских коллег. Как сообщает пресс-служба ведомства, в четверг, 18 января с 9.00 до 15.00 литовские таможенники приняли всего восемь грузовиков, которые двигались из Калининградской области в Литву.