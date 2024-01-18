В Самаре поручили проверить деятельность пассажирских перевозчиков

В Самаре сотрудники прокуратуры проверят деятельность пассажирских перевозчиков. Такое указание дал прокурор области.
Сотрудники ведомства провели мониторинг социальных сетей и выявили большое количество жалоб на общественный транспорт. Горожане недовольны наземным электрическим и автомобильным общественным транспортом, а также деятельностью перевозчиков и органов местного самоуправления.
Кроме того, правоохранители получили жалобы о нарушении графика движения, малое количество подвижных составов и частых поломок. Прокурор области Сергей Берижицкий поручил городской прокуратуре организовать проверку.