В Беларуси могут оштрафовать за долгий прогрев двигателя авто

Сообщается, что, согласно правилам дорожного движения, в пункте 140 прописано, что остановка на время более пяти минут, а также стояка транспортного средства, в тех местах, которые специально отведены для отдыха, должна осуществляться при неработающем двигателе. В том случае, если машина на стоянке, то двигатель не должен работать вообще. Если же машина останавливается, что он должен работать не более пяти минут.