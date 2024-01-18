Дорожные камеры Москвы начали фиксировать еще одно нарушение

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в с 1 марта 2023 года в правилах дорожного движения ужесточили требования к автомобилистам при проезде трамвайных остановок. Он рассказал, что первый комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы, где регистрировались аварии с пострадавшими пассажирами трамвая. «Со временем камеры появятся и в других аварийных местах», — подчеркнул Ликсутов.