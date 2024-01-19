Заявления на участие в ЕГЭ будут принимать в Иркутской области до 1 февраля

Заявление от одиннадцатиклассников на участие в ЕГЭ в Иркутской области будут принимать до 1 февраля. В нем необходимо перечислить, какие предметы планирует сдавать выпускник. Их набор зависит от того, в какой вуз и на какую специальность он хочет поступить.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, обязательными для всех одиннадцатиклассников являются экзамены по математике и русскому языку — успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата. Что касается ЕГЭ по математике, выпускник может выбрать из базового и профильного уровней.
Что же касается выпускников прошлых лет, они будут сдавать ЕГЭ в резервные дни — с 20 июня по 1 июля. Также резервными днями могут воспользоваться и одиннадцатиклассники — в случае, если сроки сдачи разных экзаменов совпадают.