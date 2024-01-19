Заявления на участие в ЕГЭ будут принимать в Иркутской области до 1 февраля

Заявление от одиннадцатиклассников на участие в ЕГЭ в Иркутской области будут принимать до 1 февраля. В нем необходимо перечислить, какие предметы планирует сдавать выпускник. Их набор зависит от того, в какой вуз и на какую специальность он хочет поступить.