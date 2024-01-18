Сельское население Молдовы катастрофически сокращается: Власть закрывает больницы и школы, работы нет — люди просто бегут, доведенные до отчаяния

«Сельское население у нас катастрофически сокращается. Конгресс местных властей Молдовы привел цифры: в половине сел страны проживает меньше 1500 жителей. В планах правительства на 2024 год — укрупнение населенных пунктов, на него из бюджета выделят 150 млн леев. Но спасет ли это наши села от вымирания? — пишет в соцсетях лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.