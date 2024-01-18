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Сельское население Молдовы катастрофически сокращается: Власть закрывает больницы и школы, работы нет — люди просто бегут, доведенные до отчаяния

В половине сел страны проживает меньше 1500 жителей.
Источник: Комсомольская правда

«Сельское население у нас катастрофически сокращается. Конгресс местных властей Молдовы привел цифры: в половине сел страны проживает меньше 1500 жителей. В планах правительства на 2024 год — укрупнение населенных пунктов, на него из бюджета выделят 150 млн леев. Но спасет ли это наши села от вымирания? — пишет в соцсетях лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.

Рассказываю, почему «европейской деревни» у властей не получится. Объединение они проведут бездумно, всех постригут под одну гребенку. И вот с чем мы столкнемся в итоге:

  • с уничтожением сельских школ и больниц, этот процесс уже идет по всей стране;
  • с потерей контроля над отдаленными территориями;
  • часть людей потеряют работу, а нагрузка на оставшихся возрастет в разы;
  • слияние слабых сел — а других уже нет — усугубит все их проблемы. Средств господдержки не хватает уже сейчас;
  • мнения жителей, скорее всего, не спросят, ПАС-овцы советоваться не умеют. Бросят на произвол судьбы.

«Поэтому миграция из сел продолжится. За время правления нашего правительства она приобрела небывалый размах: ежегодно сельскую местность покидают больше 100 тысяч человек» — подводит итог Алексей Лунгу.

демография