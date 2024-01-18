YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Ранее, 1 января, Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 10 млн рублей. В суде объяснили, что каждый видеоматериал имел маркировку 18+ и был защищен механизмами YouTube от несовершеннолетних.