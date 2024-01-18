ВОЗ опровергла сообщения о новой пандемии

17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны были обсуждать «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности. Встреча была под названием «Подготовка к болезни Х», а глава ВОЗ был одним из ее участников.