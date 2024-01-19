«Кто-нибудь понял?»: новое уличное украшение озадачило жителей Владивостока — фото

Во Владивостоке появилось новое уличное украшение, которое озадачило жителей Приморья. Большинство людей не могут разобрать текст, написанный на арт-объекте у входа в здание Тихоокеанского государственного медицинского университета. Фото украшения опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Дело в том, что новый арт-объект представляет собой название университета «почерком врача», который сложно разобрать.
Оригинальное украшение вызвало восторженные отзывы у жителей Приморья и стало настоящей городской достопримечательностью. Многие жители уже обновили фотографии в соцсетях на фоне ТГМУ.
«Кто-нибудь понял?»;
«Вообще ничего не разобрать»;
«Очень круто придумали, зачет».