«Кто-нибудь понял?»: новое уличное украшение озадачило жителей Владивостока — фото

Во Владивостоке появилось новое уличное украшение, которое озадачило жителей Приморья. Большинство людей не могут разобрать текст, написанный на арт-объекте у входа в здание Тихоокеанского государственного медицинского университета. Фото украшения опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+).