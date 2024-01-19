«Рассечет руку одним махом»: опасный гость замечен в Приморье — видео

Опасного хищника, дальневосточного лесного кота, заметили у автомобильной дороги в Приморье. Зверя снял на видео госинспектор «Земли леопарда» на территории Уссурийского заповедника.
Как рассказал автор ролика, животное не проявляло агрессии и при встрече с человеком поспешило скрыться. Кадры опубликовал Telegram-канал «novosti_primorye1» (18+).
Жителей Приморья предупредили, что хищник может быть опасен для человека, поэтому ни в коем случае нельзя его гладить. Дальневосточный лесной кот является редким подвидом и занесен в Красную книгу.
Жители края прокомментировали видео:
«Рассечет руку одним махом»;
«Не подходите даже»;
«Красивый, но опасный».