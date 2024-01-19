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«Рассечет руку одним махом»: опасный гость замечен в Приморье — видео

«Не подходите даже», — отреагировали местные жители в комментариях.
Источник: Соцсети

Опасного хищника, дальневосточного лесного кота, заметили у автомобильной дороги в Приморье. Зверя снял на видео госинспектор «Земли леопарда» на территории Уссурийского заповедника.

Как рассказал автор ролика, животное не проявляло агрессии и при встрече с человеком поспешило скрыться. Кадры опубликовал Telegram-канал «novosti_primorye1» (18+).

Жителей Приморья предупредили, что хищник может быть опасен для человека, поэтому ни в коем случае нельзя его гладить. Дальневосточный лесной кот является редким подвидом и занесен в Красную книгу.

Жители края прокомментировали видео:

«Рассечет руку одним махом»;

«Не подходите даже»;

«Красивый, но опасный».

флора и фауна