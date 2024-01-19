Прогноз погоды на 19 января озвучили синоптики

В пятницу, 19 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики портала «Примпгода» обещают краю день без осадков, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит −5…-14°C.