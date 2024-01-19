Жители Хабаровского края пришли к купелям в Крещенский сочельник

Поздно вечером 18 января купели в Хабаровском районе и Городе юности были открыты для посещения верующими. Также около полуночи прошло освещение воды и в ряде других районов края. Спасатели и организаторы мероприятий оказывали помощь людям в совершении обряда омовения. Несмотря на значительный минус на градуснике (ниже −20) у иорданей собралось большое количество жителей региона, были и те, кто пришёл семьями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели внимательно следили за безопасностью во время омовения, помогали спускаться и подниматься по сходням купелей. Рядом для желающих окунуться в холодную воду были развернуты палатки для переодевания и обогрева.
Мероприятия проходят без происшествий. Для обеспечения правопорядка на месте дежурят сотрудники полиции, также в готовности находятся бригады медицинских работников.
Большинство мест крещенских купаний и набора воды верующими будет функционировать в дневное время 19 января. Всего в регионе подготовлено 20 мест с оборудованными купелями. На протяжении всех мероприятий для соблюдения мер безопасности на льду и оказания помощи в случае возникновения происшествий возле них организовано дежурство сотрудников пожарных и спасательных формирований, инспекторов ГИМС, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций, а также нарядов полиции и бригад скорой помощи. Всего около 400 человек и 100 единиц техники.