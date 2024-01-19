Жители Хабаровского края пришли к купелям в Крещенский сочельник

Большинство мест крещенских купаний и набора воды верующими будет функционировать в дневное время 19 января. Всего в регионе подготовлено 20 мест с оборудованными купелями. На протяжении всех мероприятий для соблюдения мер безопасности на льду и оказания помощи в случае возникновения происшествий возле них организовано дежурство сотрудников пожарных и спасательных формирований, инспекторов ГИМС, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций, а также нарядов полиции и бригад скорой помощи. Всего около 400 человек и 100 единиц техники.