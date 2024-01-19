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Маршрут автобусов № 49 изменен до вечера 19 января из-за крещенских купаний

Автобусы № 49 до 18:00 19 января не заезжают к санаторию «Узкое», а сразу следуют к станции метро «Беляево». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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Источник: РИА "Новости"

«До 18:00 19 января автобусы № 49 не будут заезжать к санаторию “Узкое”. После станции метро “Теплый Стан” автобусы пойдут по прямой к станции метро “Беляево”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для проезда в санаторий «Узкое» пассажиры могут пользоваться остановкой «Палеонтологический институт» на ул. Профсоюзная для автобусов т72, т81, № 49, 235, 250 и с2; остановкой «Спортбаза “Узкое” на Севастопольском проспекте для автобусов т85, № 261, 639, 642, 648 и с977.

Ограничения связаны с проведением крещенских купаний, уточнили в Дептрансе.