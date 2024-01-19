Маршрут автобусов № 49 изменен до вечера 19 января из-за крещенских купаний

В пресс-службе отметили, что для проезда в санаторий «Узкое» пассажиры могут пользоваться остановкой «Палеонтологический институт» на ул. Профсоюзная для автобусов т72, т81, № 49, 235, 250 и с2; остановкой «Спортбаза “Узкое” на Севастопольском проспекте для автобусов т85, № 261, 639, 642, 648 и с977.