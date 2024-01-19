Space X отправила на МКС корабль Dragon с космическими туристами

Запуск состоялся в 16:49 по времени Восточного побережья США (00:49 мск). Dragon доставит на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек, передает РИА Новости.
Организовала полет частная компания Axiom Space. В составе экипажа — итальянский пилот Вальтер Вилладей, шведский астронавт Маркус Вандт, а также военный пилот из Турции Альпер Гезеравчи (он станет первым гражданином этой страны, побывавшим в космосе). Возглавляет команду экс-астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.
Корабль должен пристыковаться к МКС в субботу в 13:15 по московскому времени. Космические туристы пробудут на орбите около двух недель, в течение которых смогут принять участие в научной работе станции.
К слову, во время подготовки к пуску возникли некоторые затруднения, которые впоследствии удалось устранить. В частности, SpaceX пришлось заменить крепления, которые соединяют Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, а также дополнительно проверить парашютную систему корабля.