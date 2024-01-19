Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 19 января

Мальчику из Магадана, ставшему сиротой в первый же день своего рождения, практически сразу нашли семью. Он родился с редким дефектом: мочевой пузырь торчит наружу. Таких случаев бывает один на 50 тысяч. Исправить это можно, но займет много времени. Видимо, родные родители заниматься этим не хотели. Но Диана из Москвы не испугалась: у ее взрослого родного сына такая же патология.