Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 19 января

Мальчику из Магадана, ставшему сиротой в первый же день своего рождения, практически сразу нашли семью. Он родился с редким дефектом: мочевой пузырь торчит наружу. Таких случаев бывает один на 50 тысяч. Исправить это можно, но займет много времени. Видимо, родные родители заниматься этим не хотели. Но Диана из Москвы не испугалась: у ее взрослого родного сына такая же патология.
В Николаевском районе полыхает местный полигон. Он загорелся в начале недели, и его успели потушить. Но спустя четыре дня пожар возобновился. Населенным пунктам пока ничего не угрожает, очаг расположен на полтора метра ниже, в завалах. Сейчас за ним следят специалисты.
Смертельная авария случилась в Нанайском районе. Молодой мужчина на снегоходе на скорости не справился с управлением и перевернулся вместе с машиной. Он погиб почти сразу же от полученных травм, медики не успели добраться до места происшествия.