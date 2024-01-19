Новые рейсы из Владивостока в Таиланд станут доступны в середине февраля

Авиакомпания AZUR air, специализирующася на чартерных перевозках, в середине февраля запускает прямые рейсы из Владивостока на тайские Пхукет и Паттайю (аэропорт Утапао), сообщает ИА PrimMedia.
Вылеты планируются с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 757−200W.
Отметим, что с октября 2023 года рейсы из Владивостока в Бангкок и Пхукет авиакомпания «Аэрофлот» выполняет на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-777.
AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour. По данным Росавиции, парк AZUR air насчитывает 22 самолета Boeing.
Пассажиропоток аэропорта Владивосток на международных линиях в 2023 году составил 193 тысячи человек, что в 3,5 раза больше показателя 2022 года.