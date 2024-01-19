Хоккеисты из Иркутска одержали победу в матче над «Енисеем» из Красноярска

18 января в чемпионате России по хоккею с мячом в рамках Суперлиги прошла встреча на льду ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска и ХК «Енисей» из Красноярска. Результатом матча стала победа спортсменов из Приангарья со счетом 5:2. Об этом сообщают в социальных сетях клуба.
Счет соперников сравнялся в первом тайме. На табло показали 2:2. При этом, из «Енисея» голы забили хоккеисты Сергей Ломанов и Дмитрий Иванов. Во втором тайме гости из Иркутска взяли вверх и забили еще три мяча. Среди отличившихся: Александр Антипов, Давид Корешков, Кирилл Бутенко и Николай Иващенко и снова Кирилл Бутенко.
— Огромное спасибо нашим болельщикам, они мне кажется перекричали сегодня стадион «Енисей». При такой поддержке очень сложно играть плохо, — отметил главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Олег Батов.