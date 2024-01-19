Хоккеисты из Иркутска одержали победу в матче над «Енисеем» из Красноярска

Счет соперников сравнялся в первом тайме. На табло показали 2:2. При этом, из «Енисея» голы забили хоккеисты Сергей Ломанов и Дмитрий Иванов. Во втором тайме гости из Иркутска взяли вверх и забили еще три мяча. Среди отличившихся: Александр Антипов, Давид Корешков, Кирилл Бутенко и Николай Иващенко и снова Кирилл Бутенко.