Робофест, книжный своп и мастер-классы: приморцев ждут насыщенные выходные

на своп принимаются книги в хорошем состоянии, которые кому-то точно захочется прочитать (старые журналы, учебники, справочники, испорченные книги и тому подобное не приносите, пожалуйста).

когда придете на своп, обратитесь к одному из сотрудников магазина: мы посмотрим, подходят ли книги для свопа и выложим их на столе. Книги, которые не подходят для свопа, мы вернем вам;⠀

сколько принесли — столько унесли (принесли десять книг — придется десять забрать).