Робофест, книжный своп и мастер-классы: приморцев ждут насыщенные выходные

После долгой рабочей недели жителям и гостям Владивостока предстоит подумать о том, как провести эти долгожданные выходные. Редакция ИА PrimaMedia готова помочь своим традиционным пятничным обзором событий, которые точно стоит посетить.
Робофест-Владивосток 2024 (0+)
Во Владивостоке состоятся ежегодные региональные соревнования «Робофест-Владивосток 2024» по робототехнике для участников от 5 до 18 лет.
Центр развития робототехники (ЦРР) в одиннадцатый раз проведет региональные соревнования «Робофест -Владивосток 2024». Зрителей приглашают поддержать команды и принять участие в познавательно-развлекательной программе абсолютно бесплатно! Это отличный шанс познакомить детей с миром роботов.
В этом году в состязаниях примет участие 188 команд (около 400 участников). Задание состоит в том, чтобы создать робота, который может стать неотъемлемой частью современного искусства: сочинять новые мелодии, помогать художнику в создании картины, контролировать работу киностудии и подготовить выставочную экспозицию в музее.
Также будет представлена категория по подводной робототехнике. В рамках миссии участникам необходимо провести технические работы в аквариуме Океанариума, определить количество рыб, покормить их, запрограммировав подводный аппарат.
Традиционно на площадке помимо соревнований зрителей ждет познавательно-развлекательная программа. Участие в мастер-классах бесплатное!
Расписание активностей на 20 января:
10.00−16.00.
· Станция виртуальной реальности (FriendsZone)(0+).
· Мастер-классы по робототехнике (Центр развития робототехники)(0+).
· Легогород (Центр развития робототехники)(0+).
· Мастер-классы по изготовлению слаймов (Little City)(0+).
· Мастер-классы по изготовлению украшений из эпоксидной смолы (Клуб «Путь чемпионов»)(0+).
· Мастер-классы по лепке из воздушного пластилина (Джура студия) (0+).
· Мастер-классы по правополушарному рисованию (Арт-студия Марины Матвеевой)(0+).
10.30−11.30 Экскурсия по ДВФУ (0+).
Время: 20 января с 10.00.
Место: о. Русский, ДВФУ, корпус Б 5−6 уровень.
Выставка SYS PLANET (0+)
В галерее «Артэтаж» стартовала зарубежная выставка SYS PLANET «Открытая планета», которая приехала во Владивосток из Республики Корея. Ее уникальность заключается в создателях картин — людях с особенностями развития, для которых изобразительное искусство — это способ передать свои интересы и чувства.
Представленные 36 творческих работ созданы 15-ю художниками разных возрастов. Как отмечают организаторы, SYS PLANET — это опыт создания уникальной среды для творческого самовыражения и успешной социализации людей с особенностями развития.
Место: Адмирала Фокина, 25, 2 этаж.
Время: до 28 января с 10.00 до 19.00
— Прикладная генетика (6+).
Ты познакомишься с законами наследственности по рецессивным и доминантным признакам, определите генотипы родителей и их вероятных потомков.
Дата проведения: 20 января.
Время проведения: 14:30.
— Графический дизайн — обложка музыкального альбома (12+).
Любишь слушать музыку и рисовать, тогда совмести два своих увлечения! Попробуй создать абсолютно новую обложку/плакат для своей любимой музыкальной группы или вокалиста с помощью графического планшета.
Дата проведения: 20 января.
Время проведения: 15:00.
А если родителям интересно, чем будет заниматься ребенок на занятии, они тоже смогут присоединиться к мастер-классу и принять активное участие.
Место проведения всех мастер-классов: Океанский проспект, д. 43
Выставочный проект Hero4Hero: девятое искусство (6+)
В галерее «Арка» будет доступен к посещению выставочный проект Hero4Hero: девятое искусство.
В проекте исследуются границы популярной визуальной литературы** через призму арт-практики. Говоря о девятом искусстве, авторы отсылают к искусству создания комикса, одним из форматов которого является графический роман.
В пространстве галереи «Арка» зритель попадет на страницы графических историй Hero4Hero, оживающих при помощи аудиовизуальных средств и технологии дополненной реальности, и станет свидетелем зарождения мультимедийной вселенной Российского Дальнего Востока. Опираясь на графическое изображение, авторы переплетают реальные биографии героев локальной и общероссийской истории с легендами и мифами родного края, создают визуально-литературный ландшафт места, популяризируя и делая видимыми для молодого поколения дальневосточников «Героев Дальнего Востока».
Режим работы: с 20 декабря по 27 января, вт-сб с 11.00 до 18.00 часов.
Место: ул. Светланская, 5.
Зимний книжный своп (16+)
В субботу и воскресенье, 20 и 21 января, в книжном магазине «Игра слов» пройдет книжный своп.
Книжный своп — это обмен прочитанными книгами. Каждый желающий может принести свои книги и выбрать в обмен книги, которые кто-то принес. Все книги для обмена будут расположены на большом общем столе.
Для того, чтобы обмен получился равноценным и на своп попадали только те книги, у которых есть шанс найти нового читателя, действует несколько правил:
на своп принимаются книги в хорошем состоянии, которые кому-то точно захочется прочитать (старые журналы, учебники, справочники, испорченные книги и тому подобное не приносите, пожалуйста).
когда придете на своп, обратитесь к одному из сотрудников магазина: мы посмотрим, подходят ли книги для свопа и выложим их на столе. Книги, которые не подходят для свопа, мы вернем вам;⠀
сколько принесли — столько унесли (принесли десять книг — придется десять забрать).
Место: Партизанский пр-т, 44 кор. 10.
Время: с 12.00 до 21.00.
Клуб Меломан и МВК Достояние: Татьянин день (12+)
Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» и музейно-выставочный комлекс «Достояние» приглашают на празднование Татьяниного дня и ярмарку виниловых грампластинок. Встретиться с единомышленниками, приобрести новые экземпляры для своей коллекции, а также получить бесплатные консультации меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам — этим целям и служит виниловая ярмарка.
По предъявлении студбилета или паспорта всем Татьянам подарят пластинки бесплатно.
Место: Посьетская, 41а, МВК Достояние, четвёртый этаж
Время: Начало в 14:00.
Баскетбол (0+)
В субботу «Динамо» (Владивосток) встретится с командой «Темп-СУМЗ» (Ревда). Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.:
Место: ул. Батарейная, 2.
Время: 20 января в 14.00.
Выходные в Приморской картинной галерее (0+)
Культурная обитель в этот уикенд представит экскурсии по выставкам и лекции.
20 января, суббота:
— экскурсии по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет научный сотрудник Александра Визиряка.
Время: в 11:00 и 16:00.
Главные анфилады, Алеутская, 12
— экскурсии по выставке «мистерия ЦАМ» (0+). Ведет научный сотрудник Екатерина Верещагина.
Время: в 12:00 и 17:00.
Парадный зал, Алеутская, 12
— лекция «Неизвестные истории об известных картинах Ивана Шишкина» (0+). Ведут старший научный сотрудники Ольга Батиевская и куратор выставки Александра Визиряка.
Время: в 17:30.
Главные анфилады, Алеутская, 12
21 января, воскресенье:
— экскурсии по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет научный сотрудник Полина Шакарова.
Время: в 11:00 и 16:00.
Место: Главные анфилады, Алеутская, 12
— экскурсии по выставке «мистерия ЦАМ» (0+). Ведет научный сотрудник Анастасия Вайда.
Время: в 12:00 и 15:00.
Место: Парадный зал, Алеутская, 12
Спектакль «Тайна королевы Берты» (6+)
«В одном старом-престаром королевстве, в тёмной-претёмной потайной комнате, расположенной в тронном зале за портретами королевских особ, веками хранилась одна маленькая, но очень важная тайна! Но, как мы знаем, всё тайное становится явным, ведь даже у стен есть уши…».
Вас ждёт волшебная, остроумная, легко написанная и динамичная история с глубоким смыслом: о принятии себя и своих особенностей.
Режиссер — Герман Авеличев. Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут. Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.:
Место: Театр молодежи, ул. Светланская, 15А.
Время: 21 января в 11.00.