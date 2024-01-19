Россиянам разрешат не платить за коммуналку — есть нюанс

Депутаты Госдумы разрабатывают алгоритм, который позволит гражданам не платить за коммунальные услуги в определенных условиях.
Речь вот о чем: если в квартирах россиян во время холодов хотя бы один день будет зафиксировано снижение температуры воздуха и граждане будут испытывать холод, тогда предлагается освободить их от уплаты ЖКУ на месяц.
В настоящее время, если граждане получают ненадлежащие нормам коммунальные услуги, перерасчет идет только за эти дни.
Получается, что поставщик услуг теряет незначительные средства и вряд ли модернизация сетей произойдет с его стороны в ближайшее время. А ведь именно из поломок и старых сетей и происходят, как правило, аварии.
Поэтому депутаты предлагают освобождать граждан от уплаты коммуналки на целый месяц, если в отопительный сезон температура воздуха падала ниже нормы хотя бы на один день, пишет «Парламентская газета» (18+).