Начался первый этап конкурса «Почетная семья Иркутской области»

— Конкурс проводится с 1998 года, но он не теряет своей актуальности. 2024 год провозгласили годом семьи, а значит мероприятие приобрело особую важность. Участвующие семьи — пример и движущая сила позитивного развития для других, — сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.