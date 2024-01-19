Начался первый этап конкурса «Почетная семья Иркутской области»

Первый этап ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области» начался в Приангарье. В настоящее время идет прием заявлений на участие. Об этом сообщают в региональном правительстве.
В конкурсе будет три номинации: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приемная семья». Чтобы поучаствовать, один из супругов должен до 10 февраля отправить заявление и ряд документов.
— Конкурс проводится с 1998 года, но он не теряет своей актуальности. 2024 год провозгласили годом семьи, а значит мероприятие приобрело особую важность. Участвующие семьи — пример и движущая сила позитивного развития для других, — сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
На втором этапе конкурса комиссия будет рассматривать материалы победителей первого этапа. Победители второго этапа получат денежные вознаграждения от 50 до 400 рублей. Кроме того, они представят Приангарье на всероссийском конкурсе «Семья года». Подробную информацию можно узнать на сайте министерства или в управлениях соцзащиты по месту жительства.