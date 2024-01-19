В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152

«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — заключил собеседник агентства.