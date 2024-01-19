В России завершили испытания учебно-тренировочного самолета Як-152

Эта машина стала дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.
«В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — сказал представитель компании.
«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — заключил собеседник агентства.
Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов — поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков — оптимально сочетаются в системе подготовки курсантов ВКС.
Существующие на сегодняшний день образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями.