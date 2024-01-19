Коту Сергею назвали условие для возвращения «на работу» в зеленоградский магазин

В ведомстве напомнили, что продовольственный магазин, где «трудился» усатый сотрудник, обязан соблюдать требования санитарного законодательства.
«Для сохранения нахождения кота в торговом объекте у хозяйствующего субъекта есть возможность изменения ассортимента реализуемых товаров (например, на торговлю сувенирами или товарами для животных)», — цитирует «Подъем» сотрудника Роспотребнадзора по Калининградской области.
Напомним, кот Сергей несколько лет «проработал» в одном из продуктовых магазинов на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области, однако после жалобы анонимного посетителя хвостатого сотрудника пришлось «уволить». Даже петиция неравнодушных граждан на помогла вернуть кота в магазин. Недавно стало известно, что опекуны Сергея собираются запустить телеграм-канал.