В Хабаровске автолюбители устроили стихийную парковку на Панфиловцев

Да, зимой под снегом не видно ни травы, ни, собственно, самого тротуара. Однако ставить машины в неположенном месте, например, под окнами домов, рядом с деревьями, на детских площадках запрещено.
— Проблемы начались, как сдали новостройку. Местные жители раньше так не делали, а жильцы нового дома, видимо, не в курсе, что тут есть хоть какие-то зеленые зоны и тротуар, — сетует местная жительница.
Месяцем ранее масса жалоб поступала на автолюбителей, которые почему-то решили, что под окнами дома Панфиловцев, 18 парковаться очень удобно. Теперь основная масса машин наблюдается между детским садом № 33 и домом № 18 по улице Панфиловцев. Заезжают автолюбители к месту стихийной парковки по тротуару, по которому дети идут в школу и из школы.
Напомним, местные жители и раньше говорили о том, что мест для парковки в этом районе недостаточно. Однако их доводы не были услышаны, новый дом построили, и проблема только усугубилась.