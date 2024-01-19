В Хабаровске автолюбители устроили стихийную парковку на Панфиловцев

Месяцем ранее масса жалоб поступала на автолюбителей, которые почему-то решили, что под окнами дома Панфиловцев, 18 парковаться очень удобно. Теперь основная масса машин наблюдается между детским садом № 33 и домом № 18 по улице Панфиловцев. Заезжают автолюбители к месту стихийной парковки по тротуару, по которому дети идут в школу и из школы.