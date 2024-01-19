«СКА-Нефтяник» крупно проиграл кемеровскому «Кузбассу»

В Кемерово состоялся заключительный матч выездной серии хабаровского «СКА-Нефтяника» в рамках Чемпионата России среди команд Суперлиги. Армейцев у себя в гостях принимал лидер нынешнего сезона клуб «Кузбасс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За весь чемпионат 2023−2024 «Кузбасс» не проиграл ни одной встречи, более того, совсем недавно отобрал Суперкубок России у действующего чемпиона страны — «СКА-Нефтяника». Вообще в этом году кемеровская команда показывает отличные результаты. Спустя всего три минуты со старта первого тайма мяч оказался в воротах хабаровчан, но, если в предыдущей встрече сибирского турне ничего страшного для «кабанов» не было, тот тут голы посыпались как из рога изобилия. К общему прессингу со стороны сибиряков добавились несколько угловых и 12-метровых, что привело к счету 6:0 на финише первого тайма. Во второй половине встречи дальневосточники без голов в свои ворота продержались всего лишь шесть минут, хотя следом Туомас Мяаття все-таки смог забить некий гол престижа, сократив отставание до 7:1. Далее «СКА-Нефтяник» получил возможность несколько раз реализовать угловые, но мяч категорически отказывался идти в кемеровские ворота, а сами хозяева продолжали забивать хабаровчанам.
— Комментировать это тяжело, видимо, все силы оставили в Красноярске. У нас пятая игра на выезде. Конечно, это не оправдание, но физиологию никто не отменял. Ребята сегодня просто стояли и игры не было, — рассказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Александр Савченко. «Армейцы» закончили свою выездную серию и возвращаются домой. Следующая игра пройдет в арене «Ерофей» в последний день января.