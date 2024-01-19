«СКА-Нефтяник» крупно проиграл кемеровскому «Кузбассу»

За весь чемпионат 2023−2024 «Кузбасс» не проиграл ни одной встречи, более того, совсем недавно отобрал Суперкубок России у действующего чемпиона страны — «СКА-Нефтяника». Вообще в этом году кемеровская команда показывает отличные результаты. Спустя всего три минуты со старта первого тайма мяч оказался в воротах хабаровчан, но, если в предыдущей встрече сибирского турне ничего страшного для «кабанов» не было, тот тут голы посыпались как из рога изобилия. К общему прессингу со стороны сибиряков добавились несколько угловых и 12-метровых, что привело к счету 6:0 на финише первого тайма. Во второй половине встречи дальневосточники без голов в свои ворота продержались всего лишь шесть минут, хотя следом Туомас Мяаття все-таки смог забить некий гол престижа, сократив отставание до 7:1. Далее «СКА-Нефтяник» получил возможность несколько раз реализовать угловые, но мяч категорически отказывался идти в кемеровские ворота, а сами хозяева продолжали забивать хабаровчанам.