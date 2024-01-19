Новосибирские волонтеры вернули домой бойца СВО с амнезией

Как рассказала глава штаба КСВО Новосибирской области Наталья Курина в интервью Сиб.фм, иногда к ним обращаются супруги бойцов, когда мужья не выходят на связь по 1−2 месяца. Однажды волонтеры нашли бойца, жена которого не слышала ничего о нем 1,5 месяца. У него была полная амнезия, он был без документов. Только через три месяца он вспомнил свою фамилию.