В Новосибирске волонтеры регионального отделения общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» помогают бойцам СВО с различными проблемами, а также разыскивают пропавших.
Как рассказала глава штаба КСВО Новосибирской области Наталья Курина в интервью Сиб.фм, иногда к ним обращаются супруги бойцов, когда мужья не выходят на связь по 1−2 месяца. Однажды волонтеры нашли бойца, жена которого не слышала ничего о нем 1,5 месяца. У него была полная амнезия, он был без документов. Только через три месяца он вспомнил свою фамилию.
По словам Куринорй, некоторый бойцы, оставшись с серьезными увечьями, пытаются скрыть это от родных и близких.
Также волонтеры общественной организации работают с семьями военнопленных. В ноябре 2−23 голда Украина выдала России троих военнослужащих из Новосибирской области. КСВО оказывает психологическую помощь таким бойцам.
Напомним, боец с позывным «Татарин» из Новосибирской области награжден второй медалью.