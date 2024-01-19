Гололед и пробки сковали Новосибирск морозным крещенским утром

Утром 19 января Новосибирск сковали не только морозы, но и пробки в 6 баллов. На дорогах снежные заносы и гололедицы. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.
Пробки на площади Труда, проезде Энергетиков и Димитровском мосту. Не проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по Октябрьскому мосту, сообщает «2ГИС».
На правобережье затруднено движение по Большевистской улице, а также по улицам Восход, Никитина и Кирова.
Из-за гололеда в ГИБДД водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.