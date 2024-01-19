Сергей Кузнецов ищет рабочих, чтобы достроить аэропорт

Также во время штаба, прошедшего накануне, глава города признал, что сроки сдачи объекта отодвигали несколько раз и что этот вопрос нужно взять на личный контроль. Объект готов более чем наполовину, но в нём есть слабые места. Так, самое большое отставание на установке системы вентиляции. Генеральный подрядчик привлекает новые компании, которые смогут взять часть работ и ускорить сдачу этого раздела.