Сергей Кузнецов ищет рабочих, чтобы достроить аэропорт

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил у себя в телеграмм-канале, что для достройки нового терминала аэропорта не хватает специалистов.
«На рапорте ко мне обратились подрядчики, чтобы через соцсети, подписчиков найти специалистов на строительство. Требуются электросварщики 5 разряда (желательно НАКС), монтажники трубопроводов и КИПа, монтажники вентиляции», — пишет глава города.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (3843) 99−35−40 доб. 7730. Один подписчик уже отписался в комментариях, что не против подработки.
Также во время штаба, прошедшего накануне, глава города признал, что сроки сдачи объекта отодвигали несколько раз и что этот вопрос нужно взять на личный контроль. Объект готов более чем наполовину, но в нём есть слабые места. Так, самое большое отставание на установке системы вентиляции. Генеральный подрядчик привлекает новые компании, которые смогут взять часть работ и ускорить сдачу этого раздела.