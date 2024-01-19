Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании “Победа”», — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение рейса из Москвы (Шереметьево) в Кемерово ожидают 179 пассажиров.
«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», — сообщили в прокуратуре.