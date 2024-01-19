В Башкирии синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные

В воскресенье, 21 января, ночью местами ожидается небольшой снег, по северу до умеренного, днем небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный умеренный, ночью и утром местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4,-9°, по юго-востоку до −14°, днем −2,-7°по юго-востоку до −12°.