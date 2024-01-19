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Морозными будут выходные дни в Хабаровском крае

В условиях малооблачного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 44% 759 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

В конце этой недели с усилением влияния сибирского антициклона на территории Хабаровского края и ЕАО ожидается установление морозной погоды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

С территории Якутии в край будет поступать студеный арктический воздух. Под опекой области высокого давления существенных осадков не ожидается. Ветер западного направления, в воскресенье северо-восточный в пределах 5−10 м/с, 20—21 января местами на охотском побережье порывы 15−20 м/с.

В условиях малооблачного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание: к утру 19 января воздух остынет до −24…-29ºС, местами до −35ºС и ниже, 20—21 января будет еще холоднее — около −27…-32ºС, местами до −37ºС и ниже.

Днем 19—21 января столбики термометров покажут до −15…-22ºС, местами около −25ºС.

В Хабаровске эта неделя завершится морозной, тихой и солнечной погодой, за исключением воскресенья, когда облаков станет больше. По-прежнему без существенных осадков. Ветер до 4−9 м/с. Температура ночью в пятницу −25..-27ºС, в выходные дни −27…-32ºС, днем в пределах −18…-23ºС.