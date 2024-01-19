Морозными будут выходные дни в Хабаровском крае

В условиях малооблачного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание: к утру 19 января воздух остынет до −24…-29ºС, местами до −35ºС и ниже, 20—21 января будет еще холоднее — около −27…-32ºС, местами до −37ºС и ниже.