Морозными будут выходные дни в Хабаровском крае

В конце этой недели с усилением влияния сибирского антициклона на территории Хабаровского края и ЕАО ожидается установление морозной погоды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
С территории Якутии в край будет поступать студеный арктический воздух. Под опекой области высокого давления существенных осадков не ожидается. Ветер западного направления, в воскресенье северо-восточный в пределах 5−10 м/с,
В условиях малооблачного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание: к утру 19 января воздух остынет до −24…-29ºС, местами до −35ºС и ниже,
Днем
В Хабаровске эта неделя завершится морозной, тихой и солнечной погодой, за исключением воскресенья, когда облаков станет больше. По-прежнему без существенных осадков. Ветер до 4−9 м/с. Температура ночью в пятницу −25..-27ºС, в выходные дни −27…-32ºС, днем в пределах −18…-23ºС.