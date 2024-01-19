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Митволь предупредил о риске обрушения старых тоннелей красноярского метро

Бывший проектировщик метро Олег Митволь заявил, что старые тоннели могут обрушиться, если начать рыть новые.
Митволь
Источник: РИА "Новости"

Бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь обратился к губернатору Михаилу Котюкову с предупреждением о возможном обрушении старых тоннелей.

Он написал письмо главе региона, в котором обозначил, что проведение подземных работ возможно только после ликвидации устаревших подземных сооружений в соответствии с проектом.

Фрагмент письма приводит NGS24.RU. В нём говорится о возможном риске техногенной катастрофы в центре города, связанной с началом работ проходческих щитов над устаревшими подземными сооружениями.

Как пишет Митволь, если строить новые тоннели без ликвидации устаревших структур, то возможно, что произойдёт серьёзное обрушение, равносильное техногенной катастрофе.

Ранее сообщалось о том, что тоннели метро, построенные в 1990-е годы, собираются внести в новый проект метро Красноярска.

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