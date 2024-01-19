Митволь предупредил о риске обрушения старых тоннелей красноярского метро

Бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь обратился к губернатору Михаилу Котюкову с предупреждением о возможном обрушении старых тоннелей.
Он написал письмо главе региона, в котором обозначил, что проведение подземных работ возможно только после ликвидации устаревших подземных сооружений в соответствии с проектом.
Фрагмент письма приводит NGS24.RU. В нём говорится о возможном риске техногенной катастрофы в центре города, связанной с началом работ проходческих щитов над устаревшими подземными сооружениями.
Как пишет Митволь, если строить новые тоннели без ликвидации устаревших структур, то возможно, что произойдёт серьёзное обрушение, равносильное техногенной катастрофе.
Ранее сообщалось о том, что тоннели метро, построенные в 1990-е годы, собираются внести в новый проект метро Красноярска.