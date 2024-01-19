Количество заболевших раком стало рекордным в 2023 году в Иркутской области

— Во времена ковида мы замечали значительное снижение заболеваемости, в 2022 году заболеваемость выросла, а в прошлом году достигла рекорда. Но это не та информация, которая способна навести панику. Она как раз говорит о том, что в период пандемии у пациентов не было возможности пройти полноценное обследование. Отсюда снижение официального количества больных в ковидное время, — говорит Алексей Шелехов.