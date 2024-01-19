Количество заболевших раком стало рекордным в 2023 году в Иркутской области

В 2023 году в Иркутской области 12 280 человек заболели раком. Главный врач Иркутского областного онкодиспансера Роман Зубков и осуществляющий полномочия министра здравоохранения области Алексей Шелехов назвали это число рекордным на пресс-конференции об обеспечении онкологических больных лекарствами.
— Во времена ковида мы замечали значительное снижение заболеваемости, в 2022 году заболеваемость выросла, а в прошлом году достигла рекорда. Но это не та информация, которая способна навести панику. Она как раз говорит о том, что в период пандемии у пациентов не было возможности пройти полноценное обследование. Отсюда снижение официального количества больных в ковидное время, — говорит Алексей Шелехов.
По словам экспертов, в области нет дефицита лекарств от онкологических заболеваний. Некоторые препараты были заказаны в декабре 2023 года. А самая новая партия поступила 17 января. Таким образом закупка обошлась региону в 3 млрд 600 тысяч рублей. В 2024 году планируется выделить на эти цели 4 млрд 72 млн рублей.