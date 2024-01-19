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2102 человека уже окунулись в проруби в Иркутской области 19 января

Работники МЧС согревают всех горячим чаем.
Источник: Комсомольская правда

Служба МЧС поздравила жителей Приангарья с Крещением Господнем. По словам спасателей, в Иркутской области обряд купания уже совершили 2102 человека.

— Работники МЧС всех согревали горячим чаем. Спасатели и медики будут дежурить до самого закрытия на официально организованных купелях, — говорят в МЧС.

В ночное время на иорданях никаких происшествий не зарегистрировано. Проводятся проверки в местах, где сибиряки могут сами организовать проруби. А тех, кто ныряет в официально отведенных купелях, спасатели согревают горячим чаем.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, какая погода ждет жителей областной столицы 19 января.

МЧС
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