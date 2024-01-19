2102 человека уже окунулись в проруби в Иркутской области 19 января

Служба МЧС поздравила жителей Приангарья с Крещением Господнем. По словам спасателей, в Иркутской области обряд купания уже совершили 2102 человека.
— Работники МЧС всех согревали горячим чаем. Спасатели и медики будут дежурить до самого закрытия на официально организованных купелях, — говорят в МЧС.
В ночное время на иорданях никаких происшествий не зарегистрировано. Проводятся проверки в местах, где сибиряки могут сами организовать проруби. А тех, кто ныряет в официально отведенных купелях, спасатели согревают горячим чаем.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, какая погода ждет жителей областной столицы 19 января.