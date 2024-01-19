Приметы на Крещение Господне: что нельзя делать 19 января 2024 года

В этот день был крещен Иисус Христос в реке Иордан.
Что можно делать 19 января:
- после исповеди и причастия окунуться в купель с головой три раза;
- начинать новые добрые дела;
Что нельзя делать 19 января:
- окунаться в прорубь, если человек не прошел исповедь и причастие;
- убираться в доме;
- плакать, даже от радости;
- думать о плохом;
- стричь волосы и ногти;
Народные приметы:
- ярко блестят звезды — мороз крепчает;
- на Крещение погода потеплела, значит и до весны сильных морозов уже не будет;
- на небе много звезд — к хорошему урожаю ягод.