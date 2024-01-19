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Приметы на Крещение Господне: что нельзя делать 19 января 2024 года

В пятницу, 19 января, отмечается один из главных праздников православной церкви — Крещение Господне и Богоявление.
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Источник: AP 2023

В этот день был крещен Иисус Христос в реке Иордан.

Что можно делать 19 января:

  • после исповеди и причастия окунуться в купель с головой три раза;
  • начинать новые добрые дела;

Что нельзя делать 19 января:

  • окунаться в прорубь, если человек не прошел исповедь и причастие;
  • убираться в доме;
  • плакать, даже от радости;
  • думать о плохом;
  • стричь волосы и ногти;

Народные приметы:

  • ярко блестят звезды — мороз крепчает;
  • на Крещение погода потеплела, значит и до весны сильных морозов уже не будет;
  • на небе много звезд — к хорошему урожаю ягод.

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