За год количество преступлений в Кузбассе сократилось на 7,6%

По данным начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерала-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко, в 2023 году количество преступлений в регионе сократилось на 7,6%. Это самый низкий уровень за последние 5 лет.
«Показатели, характеризующие общественное мнение о деятельности полиции, имеют положительную динамику на протяжении пяти последних лет, а по итогам 2023 года значительно превысили среднероссийские значения. Свыше 64% населения Кузбасса доверяют полиции и считают её работу эффективной», — говорит Геннадий Корниенко.
Раскрываемость краж, разбоев и грабежей В Кузбассе превышает средние значения по России. В будущем кузбасские полицейские должны будут больше раскрывать IT-преступления (в том числе о незаконном обороте наркотиков), киберпреступления, противодействовать экстремизму и незаконной миграции, обеспечивать безопасность в период подготовки и проведения выборов Президента России.
Также с января 2024 года почти 2,5 тысячи полицейских будут получать ежемесячно 10 тысяч рублей в качестве дополнительной поддержки.