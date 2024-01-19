За год количество преступлений в Кузбассе сократилось на 7,6%

Раскрываемость краж, разбоев и грабежей В Кузбассе превышает средние значения по России. В будущем кузбасские полицейские должны будут больше раскрывать IT-преступления (в том числе о незаконном обороте наркотиков), киберпреступления, противодействовать экстремизму и незаконной миграции, обеспечивать безопасность в период подготовки и проведения выборов Президента России.