В Красноярском крае полицейские спасли замерзающую на сельской дороге 4-летнюю девочку (видео)

«При патрулировании улиц районного центра полицейские обратили внимание на маленькую девочку, находившуюся без сопровождения взрослых на одной из дорог, ведущей в лесной массив. Сотрудники остановились, посадили ее в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка без рукавиц, а ее руки сильно замерзли. Столбик термометра в тот день опустился ниже −15 °C, дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов передал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться».