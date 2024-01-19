В Красноярском крае полицейские спасли замерзающую на сельской дороге 4-летнюю девочку (видео)

Помощь ей оказали госавтоинспекторы и медики.
Случай произошел в минувшее воскресенье днем. Сегодня в ГУ МВД рассказали подробности:
«При патрулировании улиц районного центра полицейские обратили внимание на маленькую девочку, находившуюся без сопровождения взрослых на одной из дорог, ведущей в лесной массив. Сотрудники остановились, посадили ее в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка без рукавиц, а ее руки сильно замерзли. Столбик термометра в тот день опустился ниже −15 °C, дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов передал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться».
Девочка была очень напугана и плакала. Она не смогла показать, где живет, а лишь сообщила, что ее зовут Ева.
Инспекторы ГИБДД передали информацию о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в больницу. Там ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии.
Личность матери тем временем установил участковый. 28-летняя женщина приехала за дочерью и рассказала, что отпустила ее с 9-летним братом и 8-летней сестрой покататься с горок, а сама осталась дома с самым младшим сыном. Старшие дети не уследили за Евой, найти ее не смогли, пришли домой и сообщили о случившемся.
Мать забрала дочь из больницы, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. С женщиной провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.