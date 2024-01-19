Программа последних «Теплых вечером» в Красноярске

Завтра, 20 января, на Ярыгинской набережной состоится закрытие городского проекта «Тёплые вечера». Финальная программа начнется в 16:40 и продлится до семи вечера. В программе световое бам-бам шоу от барабанщиков, городки и подвижные игры — крокет со снежками, перетягивание каната и снежный бой на мечах.