Программа последних «Теплых вечером» в Красноярске

Завтра, 20 января, на Ярыгинской набережной состоится закрытие городского проекта «Тёплые вечера». Финальная программа начнется в 16:40 и продлится до семи вечера. В программе световое бам-бам шоу от барабанщиков, городки и подвижные игры — крокет со снежками, перетягивание каната и снежный бой на мечах.
За музыку отвечать будут группа «Джагер» и вокалисты студии «Апельсиновый фреш». Впервые на сцене «Тёплых вечеров» выступят артисты с ограниченными возможностями здоровья студии «Право на счастье».
Также пройдут три фотоконкурса, подробности озвучат ведущие вечера. Главное условие — фото нужно будет выложить во ВКонтакте с хэштегом «Тёплые вечера». Авторов самых оригинальных снимков ждут подарки: термокружки, шарфы, шапки и пледы.
Кроме того, состоится награждение победителей молодёжного конкурса ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири», сообщает мэрия.