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Первая зарядная станция для электромобилей на арендованном у города участке заработала в ТиНАО

В ТиНАО заработала первая зарядная станция для электромобилей, которую разместили на арендованном у города земельном участке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Электротранспорт
Источник: РИА "Новости"

«В 2023 году арендаторы столичной недвижимости получили возможность размещать на арендованных у города земельных участках станции для зарядки электромобилей. В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них. Она появилась в дер. Марушкино на территории ледового тренировочного центра», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Чтобы получить право на установку зарядной станции на арендованном у города земельном участке, необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения некапитального объекта в специальную межведомственную комиссию. После одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.

Как уточняется, станцию установили в декабре 2023 года. Она уже пользуется спросом у посетителей ледового тренировочного центра. Все, кто приезжает на занятия или мероприятия на электромобилях, заряжают их здесь.