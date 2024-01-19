Первая зарядная станция для электромобилей на арендованном у города участке заработала в ТиНАО

«В 2023 году арендаторы столичной недвижимости получили возможность размещать на арендованных у города земельных участках станции для зарядки электромобилей. В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них. Она появилась в дер. Марушкино на территории ледового тренировочного центра», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Чтобы получить право на установку зарядной станции на арендованном у города земельном участке, необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения некапитального объекта в специальную межведомственную комиссию. После одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.
Как уточняется, станцию установили в декабре 2023 года. Она уже пользуется спросом у посетителей ледового тренировочного центра. Все, кто приезжает на занятия или мероприятия на электромобилях, заряжают их здесь.