«Мама знает, где она»: стало известно местонахождение пропавших в Калинке подруг

Третий день волонтеры ведут поиски пропавших подруг — 13-летней Оксаны Лисуновой и 14-летней Сони Солдатовой. Родные и близкие не находят себе места, пока сами девочки в этот момент весело проводят время в гостях у подруги.
Видео с пометкой социальной сети TikTok опубликовали пользователи социальной сети Переяславки, что в 30 километрах от Калинки. Ролик снимает подруга девочек — Оля (имя изменено — Ред.). На кадрах написано: «Зачем ты приютила бомжей? — Они тоже хотят любви». Далее на кадрах видны смеющиеся потеряшки. Сейчас этого видео в аккаунте Ольги нет.
Комментаторы между тем находятся в шоке от происходящего. Они возмущены тем, что девочки так просто играют на нервах взрослых, когда их ищет весь регион. Мол, они не понимают последствий, которые могут их ждать.
А кто-то сообщает, что мама одной из девочек знает, где она находится. Насколько эта информация достоверна, неясно.