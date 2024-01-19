К самому дальнему уголку Хабаровского края проложили дорогу

Также сейчас идёт работа по подготовке к запуску ещё одного автозимника, который соединит крупный посёлок Нелькан с Ургаланом и дальнейшим выходом на Якутию. Для континентальной части Аяно-Майского района это самый короткий и недорогой способ обеспечения транспортной доступности. Именно зимой по временным дорогам туда доставляется годовой запас топлива и продукты с длительными сроками хранения.