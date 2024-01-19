К самому дальнему уголку Хабаровского края проложили дорогу

К самому отдалённому поселению Аим в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края пробили автозимник. По нему в село доставят необходимый запас ГСМ и продуктов. Из Аима временную дорогу проложили к расселённому селу Крестях и дальше в якутский посёлок Усть-Мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между районной администрацией и артелью «Амур Золото» силами золотодобывающего предприятия обустроен автозимник по маршруту Аим — Крестях. С настоящего момента до начала апреля самое отдаленное село нашего района имеет связь с «большой землей». Данный автозимник позволит завезти в село продукты питания, топливо и ГСМ, а также обеспечить население транспортной доступностью, — рассказала первый заместитель главы администрации Аяно-Майского района Елена Андросова.
Также сейчас идёт работа по подготовке к запуску ещё одного автозимника, который соединит крупный посёлок Нелькан с Ургаланом и дальнейшим выходом на Якутию. Для континентальной части Аяно-Майского района это самый короткий и недорогой способ обеспечения транспортной доступности. Именно зимой по временным дорогам туда доставляется годовой запас топлива и продукты с длительными сроками хранения.
Напомним, после новогодних праздников в Хабаровском крае открылась ледовая переправа через Амур около села Вознесенское. Зимник по льду реки протяжённостью 13 километров сократил путь из Хабаровска до Амурска на 140 километров.