В МВД рассказали, сколько белорусов уехало из страны в 2021—2022 годах

— Это, конечно, много, потому что это трудоспособное население. Но, с другой стороны, государство всегда для них открыто. Мы никогда не ставили препоны для возвращения собственных граждан и говорим: пожалуйста, если вы допустили уголовное преступление, есть соответствующая комиссия. И она получает обращение: чтобы гражданин понимал, привлекут его по возвращении в страну к административной или уголовной ответственности или нет, — заявил он.