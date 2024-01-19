В МВД рассказали, сколько белорусов уехало из страны в 2021—2022 годах

— Это, конечно, много, потому что это трудоспособное население. Но, с другой стороны, государство всегда для них открыто. Мы никогда не ставили препоны для возвращения собственных граждан и говорим: пожалуйста, если вы допустили уголовное преступление, есть соответствующая комиссия. И она получает обращение: чтобы гражданин понимал, привлекут его по возвращении в страну к административной или уголовной ответственности или нет, — заявил он.
Алексей Бегун отметил, что у компетентных органов есть информация о людях, которые не заняты в экономике и уехали. По его словам, некорректно говорить, что они покинули страну по политическим или неполитическим мотивам. Так как одни это сделали из-за релокации айтишников и членов их семей, другие — из-за вопросов вида на жительство.
Он обратил внимание, что новое требование менять паспорт только на территории Беларуси ввели не для того, чтобы заставить всех вернуться. Истинная причина: европейские санкции, из-за которых дипломаты не могут оперативно помочь белорусам в этом вопросе.
Указ, по которому выдача новых паспортов и продление срока их действия возможны только на территории страны, был подписан в сентябре прошлого года. Раньше это можно было сделать в белорусских загранучреждениях.