Жуткие морозы накроют Хабаровский край

Крещенские морозы пока не покидают регион. Но при этом опасных метеоявлений 20 января хабаровские синоптики не обещают, как и осадков по всей территории края.
В Хабаровске ночью 28−30 градусов мороза, днем от −21 до −23. Ветер западный от трех до девяти метров в секунду.
На юге столбики термометров опустятся ночью до отметок в 28−35 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до −16…-23. Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.
В центре региона — еще холоднее. Если днем ожидается 13−27 градусов мороза, то ночью все −25…-41. Ветер западный и северо-западный от пяти до 10 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края и вовсе без трех свитеров на улицу не выйти: днем 20−31 градус ниже нуля, а местами и до всех −38. Ночью еще хуже: −26…-37 градусов, местами — до −47. Ветер западный и северный от трех до 14 метров в секунду. На побережье холодные порывы достигнут 15−20 метров в секунду.