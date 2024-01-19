Жуткие морозы накроют Хабаровский край

В северных районах Хабаровского края и вовсе без трех свитеров на улицу не выйти: днем 20−31 градус ниже нуля, а местами и до всех −38. Ночью еще хуже: −26…-37 градусов, местами — до −47. Ветер западный и северный от трех до 14 метров в секунду. На побережье холодные порывы достигнут 15−20 метров в секунду.