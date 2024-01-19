В Азове с февраля подорожает проезд в общественном транспорте

В Азове с 1 февраля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Изначально перевозчики просили повысить цену до 32 рублей. Но после экспертизы остановились на тарифе в 31 рубль.
— Но даже после увеличения тариф в нашем городе останется одним из самых низких в области. В Таганроге и Волгодонске проезд стоит 37 рублей, в Шахтах и Новочеркасске — 35 рублей, в Батайске — 33 рубля, — уточнили в азовской администрации.
Последний раз стоимость проезда в Азове менялась в ноябре 2022 года. Тогда ее подняли до 27 рублей.
В конце ноября 2023 года стоимость проезда выросла в Ростове и Таганроге.