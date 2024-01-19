В Азове с февраля подорожает проезд в общественном транспорте

— Но даже после увеличения тариф в нашем городе останется одним из самых низких в области. В Таганроге и Волгодонске проезд стоит 37 рублей, в Шахтах и Новочеркасске — 35 рублей, в Батайске — 33 рубля, — уточнили в азовской администрации.