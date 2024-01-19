Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении

В нем со ссылкой на представленные Минюстом России документы и материалы дела говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а в России оно существует с 1984 года. В тексте решения, вынесенного судьей ВС Олегом Нефедовым, также указывается, что движение в России не зарегистрировано, но получило распространение на территории 60 регионов страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.