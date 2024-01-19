Названы самые грязные города России

В рамках исследования оценивалась экологическая обстановка, сложившаяся в России в первые недели января. По подсчетам специалистов, концентрация тонкодисперсной пыли в городе Черногорск республики Хакасия равняется 106 микрограммам на кубический метр. В Минусинске (Красноярский край) показатель составил 82 микрограмма на кубический метр. Следом за ними в рейтинге следует Чита, где уровень загрязнения воздуха достиг 68 микрограммов на кубический метр. Прежде всего воздух в этих городах загрязняется из-за работы местных систем печного отопления.