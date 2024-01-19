В Ростовской области половина жителей обзаведется машинами к 2030 году

В Ростовской области, по прогнозу донского Минстроя, к 2030 году у каждого второго местного жителя будет свой автомобиль. Так, согласно опубликованным данным, сейчас на тысячу дончан приходится около 420 автомобилей. При этом 85,2% из этих машин — личные. Эксперты прогнозируют, что через год на такое же количество жителей будет приходиться 447 автомобилей, а к 2029−2030 году — 500 машин. При этом 427 (85,4%) из них будут личными.