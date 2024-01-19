Национальный аэропорт «Минск» меняет систему досмотра багажа на китайскую

В Минске в Национальном аэропорту обновляется система досмотра багажа. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сообщается, что 18 января в Нацаэропорт поступили новые комплексы досмотрового оборудования из Китая.
— Груз доставлен на склад аэропорта и в ближайшее время начнется его монтаж, — прокомментировали в пресс-службе.
Также уточняется, что белорусская и китайская стороны подписали документы о поставке оборудования для аэропорта в конце ноября 2023-го. Договоры основывались на межправительственном соглашении между Беларусью и КНР, которое приняли во время официального визита белорусского президента Александра Лукашенко в Китай минувшей весной.