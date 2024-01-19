Казанцы массово жалуются на нечищеные от снега улицы

Жители Казани массово жалуются на нечищеные от снега улицы. Горожане не могут выехать даже со своих дворов. На данный момент жители казанского поселка Царицыно не могут выехать в город из-за непроходимых дорог. Местные отмечают, что у них чистят только центральную улицу, а проселочные оставляют без внимания.
«Люди либо за свои деньги заказывают трактор, либо чистят снег вручную», — отметила жительница поселка.
Ранее мы писали, что жители Казани пожаловались на заснеженный двор на улице Толбухина. Местные рассказали, что дворы на этой улице с начала зимы ни разу не чистили.