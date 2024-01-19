Казанцы массово жалуются на нечищеные от снега улицы

Жители Казани массово жалуются на нечищеные от снега улицы. Горожане не могут выехать даже со своих дворов. На данный момент жители казанского поселка Царицыно не могут выехать в город из-за непроходимых дорог. Местные отмечают, что у них чистят только центральную улицу, а проселочные оставляют без внимания.