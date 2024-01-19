В Волгограде сняли афиши концерта участницы «голой» вечеринки ANNA ASTI

Исполнительница хита «По барам» была на «практически голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, однако не в качестве одного из гостей, а как приглашенная артистка. Как сообщала «Волгоградская правда.ру», выступление могли решить не отменять из-за того, что артистка не веселилась с другими участниками скандального мероприятия.