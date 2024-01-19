В Волгограде сняли афиши концерта участницы «голой» вечеринки ANNA ASTI

Несмотря на участие в скандальной «голой» вечеринке, само выступление известной поп-певицы пока отменять не планируют.
В Волгограде пропали афиши с изображением ANNA ASTI. Местные жители рассказали, что баннеры с рекламой концерта бывшей солистки группы Artik & Asti действительно сняли или заменили на другие.
Анна Дзюба, известная под псевдонимом ANNA ASTI, должна приехать в Волгоград с шоу-программой 19 марта. Несмотря на снятие баннеров, пока об отмене концерта организатор не сообщал.
Исполнительница хита «По барам» была на «практически голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, однако не в качестве одного из гостей, а как приглашенная артистка. Как сообщала «Волгоградская правда.ру», выступление могли решить не отменять из-за того, что артистка не веселилась с другими участниками скандального мероприятия.