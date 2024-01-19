Воронежские власти объяснили, почему закрывают улицу Крынина

Власти объяснили, из-за чего преграждают проезд по улице Крынина в областном центре. Напомним, проезд по этому участку должны были открыть еще на новогодних праздниках, однако этого так и не произошло.
Так, на днях автомобилисты самовольно убрали ограждения и начали проезжать по улице, но дорожникам такая ситуация не понравилась, и на участке появились бетонные блоки. Воронежские автолюбители справились и с ними, вновь самовольно открыв проезд по участку. Чтобы окончательно перегородить путь, в ход пошел снег, которым рабочие завалили бетонные блоки. Сейчас движение по Крынина невозможно.
Как объяснили городские власти, дорога не открывается из-за имеющегося опасного отрезка, который расположен возле школы: на надземном переходе еще официально не запустили лифты, а дети и взрослые привыкли, что эта территория без машин и безопасна.
Сейчас прорабатывается временная схема движения, в рамках которой будет установлен временный светофор. Как только в эксплуатацию введут надземный переход, движение будет открыто.