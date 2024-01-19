Воронежские власти объяснили, почему закрывают улицу Крынина

Так, на днях автомобилисты самовольно убрали ограждения и начали проезжать по улице, но дорожникам такая ситуация не понравилась, и на участке появились бетонные блоки. Воронежские автолюбители справились и с ними, вновь самовольно открыв проезд по участку. Чтобы окончательно перегородить путь, в ход пошел снег, которым рабочие завалили бетонные блоки. Сейчас движение по Крынина невозможно.